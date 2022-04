Bromfiets aangereden door vrachtwagen in Oostende: 18-jarig meisje komt om het leven

Het ongeval gebeurde iets na 16 uur op de Oudenburgesteenweg langs de vaart, op de grens met Oudenburg. De jongen en het meisje van 18 jaar reden in dezelfde richting als de vrachtwagen. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De jongen, die de bromfiets bestuurde, is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de jongen als het meisje zijn afkomstig van Oostende. De chauffeur van de vrachtwagen, een Ichtegemnaar, legde een negatieve ademtest af. Wellicht gaat het om een dodehoekongeval. Een verkeersdeskundige is ter plaatse voor het onderzoek.