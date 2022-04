Dubbel pech voor klanten Vlaamse Energieleverancier: na faillissement nu ook fouten in eindafrekening

Wat moet je doen als je denkt dat je een foute eindafrekening gekregen hebt?

"Wie een fout of onvolledigheid vermoedt in zijn of haar eindafrekening stuurt best een mail of een aangetekende brief naar ons", zegt curator Maarten Bentein. "Wij zullen dat dan bekijken en eventueel corrigeren. In tussentijd hoef je de factuur uiteraard niet te betalen."

Klanten met een analoge meter die denken dat hun gesimuleerde meterstand niet klopt, kunnen best contact opnemen met Fluvius. "We zullen dat dan controleren en indien nodig sturen we een gecorrigeerde meterstand door naar de curatoren", zegt Björn Verdoodt van Fluvius.