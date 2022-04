43 nieuwe trajectcontroles op gewestwegen: kijk hier waar ze komen

Volgend jaar worden er op de gewestwegen in Vlaanderen 43 nieuwe trajectcontroles, 8 roodlichtcamera’s en 6 snelheidscamera’s actief. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters weten. Ze komen er in overleg met de gemeenten en steden die daarvoor een aanvraag indienden. Met de nieuwe installaties zet de Vlaamse overheid steeds sterker in op handhaving en dat loont blijkbaar: trajectcontroles zorgen bijvoorbeeld voor 50 procent minder zware verkeersongevallen.