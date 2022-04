Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch maken met film "Le otto montagne" kans op de Gouden Palm in Cannes

"Le otto montagne" is een adaptatie van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti. Naast de regie tekenden Van Groeningen en Vandermeersch ook voor het scenario.

"Wat zijn wij blij om onze film op deze manier aan de wereld te kunnen tonen. We zijn trots op onze samenwerking met elkaar, met Felix’ vaste kompanen Ruben Impens en Nico Leunen, met producent Hans Everaert en het hele het Italiaanse topteam. Het was een voorrecht om dit warme, menselijke, epische verhaal te kunnen vertellen en een groot Europees project op poten te kunnen zetten. We blozen", reageert het regisseurskoppel.



Het is het verhaal van Pietro en Bruno, een jongen uit de stad en een uit de bergen, die vriendschap sluiten als ze elf zijn, met een vergeten stukje Alpen als koninkrijk. Hun levens strekken zich uit, ze verliezen elkaar en vinden elkaar terug. Terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg, trekt Pietro de wereld rond. Een tocht in eenzaamheid en liefde, langs afkomst en bestemming, over vriendschap, leven en dood heen.



De Italiaanse cast bestaat uit Luca Marinelli (Martin Eden), Alessandro Borghi (Devils), Filippo Timi (Vincere) en Elena Lietti (Anna).