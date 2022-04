Geldboete voor producenten na dodelijk schot op filmset met Alec Baldwin: "Productiehuis volledig verantwoordelijk"

"Het dodelijke schietincident had kunnen vermeden worden", zegt James Kenney van het overheidsagentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHB). "Na ons onderzoek besluiten we dat de productiemaatschappij ernstig en opzettelijk gefaald heeft. Het is de plicht van de werkgevers om de voorschriften te volgen en dat is niet gebeurd. Wij houden het productiehuis volledig verantwoordelijk voor wat er gebeurd is."