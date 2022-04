Gent krijgt eigen ‘Home of AI’ waar tech startups terecht kunnen

Vooral bij automatisering en het invullen van knelpuntberoepen kan AI een belangrijke rol spelen. “De laatste jaren zien we de technologie steeds vaker gebruikt worden bij beroepen die te maken hebben met kwaliteitscontrole. Bij dat soort repetitieve beroepen is men er nooit in geslaagd om bepaalde aspecten ervan te automatiseren en met artificiële intelligentie kan je dat bijvoorbeeld wel doen”, zegt Ruyssinck. “Dat zijn ook beroepen waarbij bedrijven merken dat er heel wat verloop is en er steeds naar nieuwe medewerkers gezocht moet worden. Al die kennis verdwijnt dan ook als de werknemer vertrekt en we merken dat dat echt knelpuntberoepen beginnen te worden. Je kan je dan afvragen of mensen die beroepen graag doen en of we die echt nodig hebben in onze maatschappij. Daarvoor kan AI een oplossing betekenen.”