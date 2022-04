Sterke cijfers voor de haven van Zeebrugge: "Leuk om zo te eindigen, net voor fusie met Antwerpen"

Volgende week, op 28 april, is de fusie met Antwerpen definitief. "Met deze cijfers sluiten we een tijdperk af in stijl", vervolgt Tom Hautekiet. "Het is leuk voor iedereen die hier werkt dat we ons laatste kwartaal met zo'n cijfers kunnen afkloppen. Maar dat betekent niet dat we nu beginnen te twijfelen aan die fusie. Zo'n fusie doe je voor de lange termijn. Maar het is altijd leuk om op zo'n manier te eindigen."



Voor Dirk De fauw, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de haven, is de fusie alvast veelbelovend: "De fusie betekent een nieuw begin voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en projecten in Antwerpen en Zeebrugge."

Officieel wordt de nieuwe naam van de haven "Port of Antwerp-Bruges".