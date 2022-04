Haacht wil duidelijkheid over fusieplannen buurgemeente Boortmeerbeek: "Fusie kan gevolgen hebben voor onze samenwerking"

De burgemeester van Haacht, Steven Swiggers (Open Vld) vindt het jammer dat hij niet op de hoogte was van de plannen van buurgemeente Boortmeerbeek om te fuseren met Mechelen. "Een gemeente heeft de autonomie om zo een beslissing te nemen, dus dat neem ik hen niet kwalijk", zegt Swiggers. "Het is alleen jammer dat we het nieuws over de fusie via de media hebben moeten vernemen. Eind vorig jaar heeft Boortmeerbeek wel eens gepolst of we plannen hadden om te fuseren en dan hebben we laten weten dat we dat op korte termijn niet van plan waren."