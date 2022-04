Hasselt gaat de wekelijkse markt op een digitale manier aantrekkelijker maken

De Vlaamse Overheid was op zoek naar een trekker voor een project om de wekelijkse markten te digitaliseren. En daar is de stad Hasselt op ingegaan. Met een Vlaamse subsidie van bijna 700.000 euro gaat de stad nu een digitaal platform uitwerken.

“We willen de markt moderniseren. En de toepassing van dit marktplatform komt zowel de marktkramers als de marktbezoekers ten goede", zo begint schepen van economie Rik Dehollogne (N-VA). " Zo kunnen de losse standplaatsen, dat zijn marktplaatsen waar geen abonnement voor is verkocht, nu digitaal gereserveerd worden." Dat maakt het voor de marktkramers een stuk overzichtelijker en eenvoudiger, vindt schepen Dehollogne. Het vermindert ook de administratieve last.

En ook voor de marktbezoekers biedt het platform mogelijkheden, gaat Rik Dehollogne verder. "Zij kunnen raadplegen welke marktkramers en producten er aanwezig zijn, en waar die staan. Zo kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken en ons aanbod beter op de vraag afstemmen."

Of dat digitaal platform een app gaat zijn, of een website, is nog niet duidelijk. Dat gaat de stad Hasselt nu onderzoeken. "We gaan dat nu met de Vlaamse middelen uitzoeken welke techniek we gebruiken en hoe dat er moet uitzien", zegt schepen Dehollogne. Het is een project dat over drie jaar loopt en dat daarna dan uitgerold wordt over heel Vlaanderen.