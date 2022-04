Historisch vliegtuig komt vlucht maken boven Limburg: "Speelde een belangrijke rol in de bevrijding in WO II"

Het is al lang een droom van de vliegshow Sanicole in Hechtel-Eksel om het vliegtuig te laten overkomen voor de jaarlijkse vliegshow, zegt Geoffrey Buekenbergs van Sanicole, en nu is het eindelijk mogelijk. "In de periode van onze vliegshow in september zijn er altijd veel herdenkingsvluchten in Engeland, en dan kan het vliegtuig niet overkomen", zegt Buekenbergs.

"Maar nu, op 4 mei, is het vliegtuig dan in de buurt want er zijn die dag een aantal herdenkingsvluchten in Nederland. Dus ze hebben ingestemd om een aantal passages te maken over de grens. En het is ook meteen een herdenking aan de Lancaster die op 12 mei 1944 is neergestort in Beverlo (Beringen) tijdens de Tweede Wereldoorlog."