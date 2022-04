Hoe zag een klaslokaal er 100 jaar geleden uit? Ontdek het op  Erfgoeddag in Roosdaal

"We gaan via een satirische weg een inkijk geven op het schoolleven tussen nu en zo'n drie eeuwen geleden", vertelt Koen Areys, verantwoordelijke voor de Erfgoeddag in Roosdaal. "Zo zal je een groot verschil zien in de manieren van les geven. Toen was er nog geen sprake van een digitaal tijdperk en de griffels en de krijtborden zijn intussen ook uit de klaslokalen verdwenen. Ook de manier van lesgeven is veranderd en de tuchtmaatregelen die er eeuwen geleden waren zijn ook verdwenen."