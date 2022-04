Huzarenstukje in de havengeul van Nieuwpoort: betonnen gevaarte moet tot op de centimeter juist geplaatst worden

De hele dag zullen aannemers de reusachtige betonnen drempel naar beneden laten zakken tussen de twee oevers van de havengeul van Nieuwpoort. Daarbij zijn de hele tijd duikers aanwezig. Steve Timmermans: "Eerst laten we de constructie op vijzels zakken. Op die manier kunnen we dan nog aanpassingen doen zodat de drempel op exact de juiste plaats op de zeebodem komt te liggen. Dat is een huzarenstukje: een gevaarte van 52 meter op 23 en met een gewicht van 4500 ton moet tot op de centimeter juist komen te liggen. Er is geen marge. De stormvloedkering moet water tegenhouden en daarom is het uiteraard nodig dat er nog nergens water door zal kunnen. Of er iets fout kan lopen? Ja, onder water werken is altijd een risico. Maar we monitoren alles tot in de puntjes."