Heeft Britse premier Johnson parlement misleid over "Partygate"? Commissie mag het onderzoeken, maar nog niet meteen

Het Britse parlement zal een onderzoek opstarten naar premier Boris Johnson, met name over de vraag of hij het parlement heeft voorgelogen over een reeks feestjes in zijn ambtswoning. Een motie daarover is vandaag aangenomen in het parlement. Al zal het onderzoek pas opgestart worden als de andere onderzoeken naar "Partygate" die nu al lopen, afgerond zijn.