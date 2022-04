Karpervirus zorgt voor vissterfte in Oost-Vlaamse visvijvers: "Spoel en droog je netten, dat houdt het virus tegen"

Verschillende gemeentes in de provincie roepen intussen op tot waakzaamheid, onder andere in Moerbeke. Het karpervirus is er nog niet geraakt, en dat willen ze ook zo houden. Burgemeester Robby De Caluwé legt vissers enkele voorwaarden op: " Zo moet iedereen die bij ons in de Grote Kreek wil vissen, moet lid zijn van de Karpervereniging", zegt de burgemeester. "Daarnaast gaat onze milieudienst bordjes plaatsen met daarop duidelijke instructies."