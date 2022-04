Kleine brand aan hogeschool PXL in Hasselt na onkruidbestrijding: medewerkers konden erger voorkomen

Een externe firma was vandaag aan de slag aan hogeschool PXL in Hasselt met een onkruidbestrijder toen het vuur oversloeg van het struikgewas op een boom. Door de snelle reactie van het personeel van de firma en medewerkers van de PXL, kon erger voorkomen worden. De brandweer Zuid-West Limburg kwam nog ter plaatse om te controleren of alles veilig was.