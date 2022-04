Kleuter vindt rat tussen speelgoed in klas in Gent

Ondertussen werd er toch maar een rat heel dicht bij de kinderen ontdekt. Het feit dat het dier in een klas terechtkwam, kwam waarschijnlijk omdat het dier al verzwakt was door vergif, denkt de schepen: "Dat kan de reden zijn dat de rat in de buurt van de kinderen was gekomen. Maar dat kan uiteraard absoluut niet." Het is wel een reden om te bekijken wat er extra moet gebeuren: "Want de veiligheid en de gezondheid van de kinderen is het belangrijkste", zegt Decruynaere.