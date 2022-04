De Queen viert 96e verjaardag met nieuwe foto tussen pony's Katie en Nightingale en een eigen Barbiepop

De foto werd in maart genomen op het domein van Windsor Castle waar de tuinen duidelijk in bloei stonden. De Queen is een fanatieke paardenliefhebster. Ze laat al 60 jaar paarden voor de rensport kweken.



Bijzonder (grappig) op de foto lijkt de verhouding tussen de Queen, Katie en Nightingale: de koningin oogt kleiner dan de twee pony's. Fellpony's zijn een ras van rustige Engelse bergpony's, omschreven als de "ideale gezinspony", die niet groter worden dan 1.42m (schoft- of schouderhoogte). Officieel is de Queen 1.62m, maar de jaren hebben hun impact op lengte.