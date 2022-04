KV Kortrijk organiseert cursus "stadionetiquette" voor kinderen

Daarom gaat de club workshops organiseren, waar op een speelse manier wordt aangeleerd hoe je op een positieve manier kan supporteren voor je ploeg. "We willen de kinderen tot 12 jaar leuke, positieve liedjes aanleren, zoals Vis in de Leie van Johny Turbo. Daarom dat we vanaf volgend seizoen een cursus "stadionetiquette" organiseren", aldus Soetaert.