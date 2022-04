Antwerpse politie treft meer dan 30 gestolen fietsen aan bij huiszoeking

De politie zoekt nu naar de eigenaars van de fietsen. Alle fietsen zijn te bekijken via www.politieantwerpen.be/verloren-voorwerpen. Wie zijn of haar fiets herkent, kan via de website het contactformulier invullen.

"Het is veel eenvoudiger als mensen hun fiets laten markeren, dan kunnen wij hun gegevens terugvinden. Het is ook belangrijk om aangifte te doen, zo kunnen we fietsen eventueel linken aan een pv", geeft Migom nog mee.