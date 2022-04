Maria (82) en Frans (95) trouwen als oudste koppel ooit in Heist-op-den-Berg: "Elke nacht is bij ons een huwelijksnacht"

Dinsdag was een heel emotionele dag voor het koppel. "De eerste schepen die ons trouwde zei dat we het oudste koppel ooit waren dat huwde in de gemeente. Maar het feest wilden we ingetogen houden. Er waren 5 gasten en mijn kleindochter was Chinees afhaaleten gaan halen. We hebben ook cava en gebak geserveerd. Meer moet dat niet zijn. Onze huwelijksnacht was even romantisch als elke nacht die we samen hebben. Wij hebben eigenlijk elke nacht huwelijksnacht. Het is hier elke dag feest want we zijn enorm gelukkig samen en dat al heel lang", besluit Maria.