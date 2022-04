Bescherming van middeleeuwse burcht in Ninove als archeologische site

Het terrein in Ninove waar in de middeleeuwen een burcht stond, wordt vanaf nu officieel beschermd als archeologische site. Het is een van de best bewaarde middeleeuwse burchtsites uit de buurt. Met deze definitieve bescherming kan het archeologisch bodemarchief nog verder worden bewaard voor de toekomst. Dit zorgt er ook voor dat het vanaf nu mogelijk is om de site te bestuderen. Ook zorgt de bescherming ervoor dat wanneer het terrein wordt gebruikt, er rekening wordt gehouden met de aanwezige erfgoedwaarden. De burchtsite in Ninove is een van de enige middeleeuwse sites aan de Dender die overblijven.