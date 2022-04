Minister Dalle tevreden over transformatieplan VRT, oppositiepartijen spreken van "sociaal drama bij openbare omroep"

Vlaams parlementslid Katia Segers (Vooruit) is net als haar collega's uit de oppositie kritisch over het transformatieplan van de VRT. Volgens Segers komt de nieuwe besparingsronde bovenop de besparingen van de voorbije jaren. "Steeds minder mensen moeten steeds meer taken opnemen. Tussen 2014 en 2025 daalt het personeelsbestand van de VRT met 20 procent. Dat terwijl het takenpakket steeds uitgebreider en complexer wordt", zegt Segers.

"Met groeiende uitdagingen als de toenemende digitalisering en de opkomst van fake news is er nochtans geen vet meer op de soep", merkt de Vooruit-politica op.

Met de nieuwe besparingsronde krijgt de VRT volgens haar ook "stank voor dank" van de regering-Jambon. Die regering heeft de openbare omroep lof gegeven over haar aanpak van de coronacrisis. "Vandaag krijgt de VRT stank voor dank van de Vlaamse regering", aldus Segers.