Coronabarometer kan nog niet op de schop: waarom is mondmasker nog altijd verplicht op openbaar vervoer?

Maar waarom geldt de maskerplicht nog altijd in het openbaar vervoer, terwijl we intussen weer in groot gezelschap zonder mondmasker op café kunnen gaan, of naar een club?

Volgens virologen is de vergelijking niet helemaal correct. “Op café ga je vrijwillig, het openbaar vervoer is voor veel mensen de enige manier om op hun werk of op school te geraken”, merkt Steven Van Gucht van Sciensano op. “Ze hebben geen keuze. Onder hen zijn er ook heel wat oudere mensen die naar de dokter of het ziekenhuis moeten. Die mag je niet aan risico’s blootstellen omdat ze een zwakke gezondheid hebben.”