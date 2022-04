Nieuw festival STROOM komt naar Scheldevallei: "Concerten en kunstprojecten in teken van klimaat"

Het nieuwe festival STROOM zal deze zomer tussen 23 juni en 3 juli in meer dan 20 gemeenten aan de Schelde plaatsvinden. Kunstenaars komen er aan het woord over thema's als duurzaamheid, maar het is vooral de bedoeling om de verborgen parels in de Scheldevallei te onthullen, zegt Veerle Simoens van Stroom bij Radio 2 in Antwerpen. In Oost-Vlaanderen gaat het onder meer over Kruibeke, Dendermonde, Wichelen, Destelbergen, Wetteren, Laarne en Berlare.