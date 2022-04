Nieuw mobiliteitsplan Kessel-Lo moet sluipverkeer drastisch verminderen en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers

De nieuwe plannen roepen intussen vragen op bij buurtbewoners en oppositie. Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo juicht de inzet voor voetgangers en fietsers toe, maar vindt de aangekondigde maatregelen in de strijd tegen het sluipverkeer onvoldoende. "Helaas zijn er een aantal beruchte sluiproutes waarvoor we voorlopig nog geen ingreep gevonden hebben in de tekst die de Stad nu bekend maakt. Voor zover we nu zien, zullen automobilisten uit het Hageland ook in de toekomst kunnen doorrijden tot in het hart van onze woonwijken om daar op zoek te gaan naar nieuwe sluiproutes", klinkt het in een persbericht. "Dit plan zal ons helpen onze verplaatsingen een beetje duurzamer te maken maar de resolute stap naar kwaliteitsvolle woonstraten voor alle Kesselaars zit er op het eerste zicht niet in."