Gerecht voert onderzoek naar Belgische antiquair die Nigeriaans miljoenenstuk kocht voor amper 240 euro

Vorige week brachten VRT NWS en De Tijd een reportage over een Afrikaans bronzen hoofd van honderden jaren oud dat in 1987 gestolen werd uit het Nationaal museum in Nigeria. Het beeld dook jaren later op in België, waar het in beslag werd genomen. Politie en parket kunnen vandaag niet meer zeggen in welke omstandigheden dat gebeurde, want het dossier is zoek geraakt.