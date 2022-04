Oekraïense vluchtelingen aan de slag in vakantiepark Terhills in Dilsen-Stokkem

Maar de taal is op de werkplek inderdaad een probleem, bevestigt Frank Hechtermans. "Het is een Slavische taal, die sterk verschilt van onze taal. We hebben wel ondervonden dat als we ze samen kunnen brengen met werknemers van Poolse origine, dat dat beter lukt, die verstaan mekaar wel, het is een kwestie van goede teams samen te stellen." Groep F laat de vluchtelingen vooral in hotels en vakantieparken werken, zoals in het vakantiepark Terhills. Dat is een wederkerende taak, en dat geeft niet veel problemen.

Groep F is tevreden over de Oekraïners die ze tewerkstelt.: "Het zijn heel gemotiveerde mensen, die uit een heel moeilijke situatie komen." Er zijn nog veel openstaande vacatures, dus groep F probeert nog Oekraïners aan te werven. "Het zijn nu ook Oekraïners die landgenoten aanbrengen en zo kan je ze in teams laten werken en wordt het ook leuker voor hen."