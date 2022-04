Lijnbus rijdt oma en kleindochter aan op zebrapad in Tielt: "Peuter van bijna 2 jaar in levensgevaar"

Het ongeval gebeurde om 9.45 uur in het centrum van Tielt. De Lijnbus reed in de Kortrijkstraat en sloeg de Ramestraat in. De oma (58) was net met haar kleindochter de Ramestraat aan het oversteken op het zebrapad, maar de buschauffeur heeft hen blijkbaar niet gezien en reed hen dus aan.

De peuter van bijna 2 jaar is in levensgevaar. Haar oma is minder ernstig gewond. De chauffeur van de Lijnbus raakte niet gewond, maar is wel enorm onder de indruk van het ongeval.