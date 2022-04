Oorspronkelijke kleuren in opera van Gent uit begin 19e eeuw waren pak frisser dan bruintinten van nu

De drie salons waren niet alleen kleurrijker, er was ook meer decoratie. In de Foyer bijvoorbeeld werd een rood arabeskmotief blootgelegd op een witte achtergrond met groene biezen, in de Lullyzaal brachten de onderzoekers dan weer een geschilderde feniks aan het licht. Die decoraties en de verflagen worden nog verder onderzocht, maar het is nu al zeker dat de salons na de restauratie een pak frisser zullen ogen.