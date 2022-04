Openingsuren Antwerpse stadsloketten gaan drastisch wijzigen, oppositie spreekt van "brutale afbouw"

De kritiek van de oppositie klopt niet, zegt schepen Ait Daoud. "Wij hebben dat onderzocht, en wij zien dat als mensen dringend iets nodig hebben, ze zich verplaatsen. Ze kiezen een stadsloket afhankelijk van waar ze werken of waar ze die dag zijn, en dat is niet per se in hun eigen district. Voor de mensen van Berendrecht bijvoorbeeld, zal het regiokantoor in Merksem het dichtst bij zijn, en wij horen dat dat geen probleem is. De mensen zijn mobiel, ze gaan ook voor andere zaken de stad rond, dus ook voor een reispas of een identiteitskaart."