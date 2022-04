Overwinning Dylan Teuns gevierd in supporterscafé Meensel-Kiezegem: "Aan de finish riep hij al dat hij twee gratis vaten gaf"

Hoewel Teuns in Limburg woont, ligt zijn supporterscafé in het Vlaams-Brabantse Meensel-Kiezegem en dat is geen toeval. "We hadden vroeger in café Boerenhof ook al een supportersclub van de Italiaanse wielrenner Ivan Basso, daar was ik ook voorzitter van", zegt Cortoos. "Ik kende Dylan al van in 2010 toen hij bij de jeugd reed en hij heeft me gevraagd of ik voor hem een supportersclub kon oprichten. Het Boerenhof is een écht wielercafé, dat is al zo van in de tijd van Eddy Merckx. Er komen daar ook veel wielrenners een pint drinken."