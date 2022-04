Voorzitterschap op tafel van partijraad CD&V : hoe lang kan Joachim Coens nog aanblijven?

Dat het rommelt bij de christendemocraten is ondertussen een publiek geheim. CD&V haalt nog maar 11 procent in de peilingen, een pak lager dan wat de partij ambieert. Huidig voorzitter Joachim Coens lijkt er maar niet in te slagen om de partij nieuw leven in te blazen. Ook bij de partijtop is te horen dat er stilaan een "probleem-Coens" is ontstaan. "Ik hoor dat hij een slechte communicator is en dat hij zijn boodschap niet verkocht krijgt", vertelt Wetstraatjournalist Johny Vansevenant.