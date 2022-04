BELUISTER - "Björn in the USA" #34: Björn Soenens sprak met politiek dwarsligger Noam Chomsky

Het was verbazingwekkend makkelijk om Chomsky te interviewen. Ik zocht simpelweg via Google zijn e-mailadres op, en mailde hem. Het was op een zaterdagavond, en verbazingwekkend genoeg: binnen de tien minuten stemde Chomsky toe in een gesprek. Dat maak je hier weinig mee in de VS.

Omdat hij zo oud is (93), en zijn gezondheid toch wat brozer wordt, wilde hij het via Zoom doen en niet in persoon, vanwege Covidvrees. U zult merken dat hij (vanuit zijn leeskamer in Arizona) zeer scherp en uitermate helder is in het interview. Veertig minuten lang antwoordde hij onvermoeibaar op mijn vele vragen over de wereld en de oorlog in Oekraïne.

Je kunt niet anders dan ademloos luisteren. Chomsky analyseert nauwgezet, en soms ook een beetje wanhopig. Luistert u mee naar het interview van Amerika-correspondent Björn Soenens met een Amerikaans icoon, Noam Chomsky.