Poetin ziet af van bestorming Azovstal-complex in Marioepol, rest van de stad "volledig in Russische handen"

De Russische president Poetin heeft het leger opgedragen om de Azovstal-fabriek in Marioepol niet te bestormen, maar ze wel te blijven omsingelen, "zodat zelfs een vlieg niet naar buiten kan". In die fabriek of complex van fabrieken hebben de laatste Oekraïense strijders in Marioepol, maar mogelijk ook een grote groep burgers, zich verschanst. Poetin vindt een belegering niet nodig, nu zijn defensieminister heeft bekendgemaakt dat de rest van de havenstad "bevrijd" is.