BEKIJK - Premier De Croo en de Kamer spreken steun uit voor minister Wilmès: “Moedige stap, heel veel bewondering voor”

In de Kamer heeft premier Alexander De Croo zijn steun uitgesproken voor MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, haar man en haar gezin. Wilmès stopt tijdelijk als minister omdat bij haar echtgenoot een agressieve hersenkanker vastgesteld is. Ze wil in deze moeilijke periode meer tijd doorbrengen bij haar gezin. De steunbetuiging van premier De Croo werd in de Kamer op applaus onthaald. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak zijn begrip en bewondering uit "voor de moedige stap" die minister Wilmès gezet heeft.