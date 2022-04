Proces over dood Sanda Dia wordt hervat: dit staat te gebeuren, afwachten wat Reuzegommers zullen verklaren

Alle betrokken partijen in de zaak-Sanda Dia zullen pleiten, en hun visie op de feiten toelichten. Het is de rechter die beslist over de organisatie en volgorde van de pleidooien. De advocaat van de familie van Sanda Dia en de aanklager zouden eerst het woord krijgen. Daarna is het de beurt aan de andere burgerlijke partijen (onder meer de advocaat van de andere twee schachten die bij het doopritueel betrokken waren) en aan de advocaten van de 18 Reuzegommers. Dat zal wellicht pas volgende week gebeuren.

Het proces zal lang duren, na vandaag is ook nog volgende week helemaal uitgetrokken. De advocaat van elke Reuzegommer krijgt apart de tijd om een verdediging te voeren. Verwacht wordt dat volgende week vrijdag iedereen aan bod is gekomen, al kan het proces ook uitlopen.

In oktober was al een eerste procesdag waarop gerechtsdeskundigen toelichting kwamen geven over het medisch rapport en de doodsoorzaak.