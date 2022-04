Pterosauriërs hadden wel degelijk veren, en ze waren zelfs gekleurd om mee te pronken

Bovendien doet de ontdekking vermoeden dat de gemeenschappelijke voorouder van dinosauriërs en pterosauriërs al tegen het midden- of laat Trias (tot 200 miljoen jaar geleden) veren met schakeringen hadden ontwikkeld. Wat de signaalfunctie van de veren precies was, is nog niet zeker. "Daarvoor zouden we de exacte tinten en patronen moeten kennen", vertelt Maria McNamara van de School of Biological Sciences aan de University of Cork (Ierland).

De Tupandactylus moet er een beetje eigenaardig hebben uitgezien: hij had een vleugelspanwijdte van 5 meter en een groot hoofd, maar kaken zonder tanden. Zijn grote kuif was onregelmatig gekleurd. "Misschien werd hij gebruikt in verleidingsrituelen, zoals de vogels die wij kennen dat nu ook doen", denkt Michael Benton, professor aan de universiteit van Bristol.