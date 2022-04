PXL-studenten bereiden sociale woonwijk in Kortessem voor op future-proof renovatie

William Nelissen, afdelingshoofd Renovatie, Onderhoud en Bouwen bij Cordium cvba: “We hadden vooraf nooit durven te dromen dat een samenwerking met studenten ons zoveel bruikbare input zou opleveren. Voor de renovatie van de Haechent-wijk in Kortessem hebben we PXL-studenten gevraagd om het concept van twee modelwoningen in de wijk aan te pakken: energiezuinig, duurzaam en future-proof. Wel, de resultaten zijn ronduit verbluffend. Studenten denken meer ‘out of the box’ dan een studiebureau en komen met technologische voorstellen aandragen die we zelf nooit eerder hebben overwogen.”