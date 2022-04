Acteur Bart Van Avermaet (Waldek) richt zich tot kijkers: "Doet pijn, maar zorgen ervoor dat "Thuis" op de buis blijft"

"Ik probeer dat hoopvol te bekijken", gaat Van Avermaet verder. "Het enige wat een beetje spannend is voor ons, is dat we in een enorme onzekerheid leven. Voorlopig krijgen we van de directie, van de producers, van de sociale partners signalen dat wij enorm gaan geholpen worden. Dat is het enige waar wij ons aan kunnen rechthouden. Na twintig jaar doet dit echt pijn. We gaan die pijn bestrijden. Wij gaan ervoor zorgen dat "Thuis" op de buis blijft bij jullie. Even goed en even mooi."