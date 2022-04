Rocco Granata brengt onverwacht toch nog een nieuwe plaat uit: "Muziek is mijn leven"

Vier jaar geleden kondigde Rocco Granata aan dat hij definitief stopte met zijn muziekcarrière. Bovendien is daarna zijn vrouw ook nog overleden. "Na de dood van de vrouw had ik geen zin meer", zo vertelt hij, "maar wat had ik nog te doen, ik speel graag golf, maar dan ben ik ook begonnen met terug muziek op te nemen."

En nu heeft hij dus een nieuw nummer uitgebracht: Musica Retrò. "Dat betekent dat ik terug in mijn oude stijl zing", legt Rocco uit, "maar in de wat modernere muziek van nu." Het nummer is niet op CD uitgebracht, maar is wel nog te koop op vinyl en te beluisteren via streamingdiensten.

En het blijft niet bij dat ene nummer. "Ik had weer moed om te schrijven, een vijftal liedjes heb ik al geschreven, en ik hoop tegen het einde van het jaar een stuk of 12 liedjes klaar te hebben, genoeg voor een nieuw album."