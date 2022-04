Spoedarts Stig Walravens uit Gent evacueert in Oekraïne gewonden per trein

Spoedarts Stig Walravens is nu al enkele weken aan de slag in Oekraïne. Momenteel is hij met een team bezig met een ziekenhuistrein: "Die vervoert oorlogsslachtoffers van het oosten naar het westen van het land. Omdat het land zo groot is, duurt het 24 uur voor je via het spoor van de ene naar de andere kant raakt. Met de trein is het gemakkelijker dan over de weg, en zo kan bovendien een groot aantal mensen tegelijkertijd vervoerd worden."