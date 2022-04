Antwerps bouwbedrijf levert bouwmaterialen met bakfiets in het centrum van de stad

Niet alleen kleine pakketjes of maaltijden kunnen via fietskoeriers in het centrum van de stad geleverd worden, maar voortaan kan dat ook met bouwmaterialen. "Wanneer een vakman iets vergeten is op de werf en zijn werf moet verlaten om naar onze shop te rijden, kost dat natuurlijk tijd en geld voor de vakman. Daarom hebben we besloten om op een ecologische manier onze materialen met de bakfiets tot bij hen te brengen", zegt Sietske Poppe van BMB Bouwmaterialen bij Radio 2 in Antwerpen..