Stad Mechelen zet rattenvanger in tegen plaag in woonwijk 

Buurtbewoners van de Tervuurstesteenweg in Mechelen klagen al langer over de overlast die de ratten veroorzaken. In opdracht van het Mechels stadsbestuur werd een rattenvanger gevorderd om de ratten te bestrijden.



De rattenvanger mag ook in privétuinen ratten verdelgen. Uit voorzorg wordt ook het speelplein aan de Doornenstraat afgesloten omdat ook daar verdelgingsmiddelen worden gebruikt. "Daar zitten zo'n 100 ratten. Je moet beseffen dat zo'n rat minstens 3 keer per jaar een nest heeft van 10 tot 15 ratjes, dat gaat dus heel snel" zegt schepen van Openbare werken, Patrick Princen (Groen). "Als je dat niet snel gaat bestrijden, dan zit je tegen het einde van het jaar met 1000 ratten. Dat willen we absoluut voorkomen."

Omwonenden krijgen vandaag een brief over de aanpak, met daarin ook informatie over de bruine rat en hoe men te werk kan gaan om ook op eigen privaat terrein het ongedierte te vermijden en te bestrijden.