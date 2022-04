Morgen hinder mogelijk bij De Lijn, MIVB, afvalophaling en sommige stadsdiensten door vakbondsactie

In Brussel is er van 10 tot 12 uur een actie gepland aan het hoofdkwartier van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), nabij het Centraal Station. Ook elders zijn er vakbondsacties gepland. Zo is er een actie op het Kramersplein in Gent, om 11.55 uur. In Antwerpen start om 9.30 uur een betoging op het Operaplein, met de Groenplaats als eindbestemming.

In Wallonië zijn er acties gepland in Charleroi, Luik en Namen, maar ook in Waals-Brabant en het noordwesten van Henegouwen. Maandag 20 juni volgt nog een nationale betoging in Brussel om de koopkracht te verdedigen en voor een herziening van de loonnormwet.