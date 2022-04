Tennisvelden Tiense tennisclub opnieuw speelklaar nadat ze vorige zomer door wateroverlast vernield werden

In juli 2021 kregen de terreinen van Royal Racing Tienen Tennisclub tweemaal met wateroverlast te kampen. De hele club stond onder water en twee van de vier tennisvelden raakten zwaar beschadigd. De stad Tienen besloot als eigenaar te investeren in de heraanleg van de twee terreinen. “Er werd een laag steenslag gelegd als onderfundering voor de nieuwe tennisvloer”, licht schepen Wim Bergé (CD&V) toe. “De sterk verouderde omheining die scheef was komen te staan, is eveneens vernieuwd. Samen met de maatregelen die genomen zijn om overstroming te vermijden, hopen we zo’n ramp niet meer mee te maken.”