Bomenkap in eigen tuin doe je niet zomaar : politie  Steenokkerzeel schrijft pv uit voor kap zonder vergunning

Het was na klachten van buren over de kaalslag dat de politie en de handhavingsambtenaar ter plaatse gingen. Toen zij daar aankwamen waren alle bomen echter al geveld. “In principe is voor elke boomkapping een toelating nodig”, zegt Milieuschepen Marleen Ral (Klaver/N-VA). “Zeker voor de hoogstammige bomen had de eigenaar een kapvergunning moeten vragen."