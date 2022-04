VRT-directie legt transformatieplan op tafel: ruim 200 mensen minder, productie "Thuis" wordt uitbesteed

"Een beetje een shock", zo noemt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV de aankondiging van de VRT-directie. "Vooral de impact op 'Thuis' lijkt heel zwaar. Niemand stapt graag verplicht over naar een nieuwe werkgever, zelfs al zijn er garanties. Want hoelang gaan die duren? Gelden die voor iedereen? Wat met statutaire medewerkers? Er is nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid. Bovendien zijn we er niet mee akkoord om ons eigen vlaggenschip zomaar in de etalage te zetten."

Wies Descheemaeker van de socialistische bond ACOD ziet "nog maar eens een transformatieplan dat opnieuw gevolgen heeft voor de VRT-medewerkers". "Het is belangrijk dat we voor de besparing ook kijken naar andere dingen dan naar het personeel. Dat heeft al heel veel bespaard de voorbije jaren: op tewerkstelling, op loonsvoorwaarden, op welzijn door de gestegen werkdruk."