Tiener uit Halle berecht als volwassene: 5 jaar cel voor carjackings en inbraken

In december 2020 en juli 2021 pleegde hij twee carjackings in Brussel en Aalst, die telkens gepaard gingen met een politie-achtervolging. In de zomer van 2020 pleegde hij ook een aantal woninginbraken in Anderlecht en in Halle. Na zijn arrestatie werd hij opgesloten in het Vlaams Detentiecentrum in Beveren, waar hij ook zijn straf zal moeten uitzitten. De tiener werd vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan drie jaar effectief en twee jaar met uitstel onder voorwaarden.

“De rechtbank is van oordeel dat u een serieuze time-out nodig heeft”, motiveerde de rechter haar vonnis. “Als we u nu een vinger geven, neemt u de arm tot aan de elleboog en zullen de zaken opnieuw ontsporen. Toch wil de rechtbank u een perspectief gegeven na drie jaar. Besef wel dat er voorwaarden gekoppeld zijn aan het gedeeltelijk uitstel en dat u zich in die eerste drie jaar zal moeten voorbereiden op die periode."