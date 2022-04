Universiteit Antwerpen helpt bedrijven om water efficiënt te hergebruiken

Met WaterREACT helpen ze bedrijven om water efficiënt te hergebruiken. Hun tool is een digitaal model dat de waterstromen in kaart brengt. De onderzoekers hebben het computerprogramma al eens uitgetest bij een groot Antwerps chemisch bedrijf en dat heeft zo 18 procent van het water opnieuw kunnen gebruiken. "Veel van dat water dat daar gebruikt wordt kan hergebruikt worden in andere processen die perfect werken met water van lagere kwaliteit, zoals het kuisen van chemische tanken of van auto's. In grote bedrijven is het vrij complex om te zien waar het water naartoe gaat, met onze tool proberen wij dat op een automatische manier te berekenen", aldus Van Winckel.