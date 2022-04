Vergunning voor bestaande en nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Wilrijk vernietigd

Het is al de tweede keer dat ISVAG zijn plannen doorkruist ziet. Ook in 2019 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bestaande vergunning al eens. De Vlaamse regering gaf in 2020 een nieuwe vergunning, maar volgens de Raad werden de partijen die de vernietiging van de eerdere omgevingsvergunning bekwamen daarbij niet vooraf gehoord.

"Ze hebben dus niet de kans gekregen om toe te lichten welke gevolgen de vernietiging volgens hen had op de nieuw te nemen vergunningsbeslissing", klinkt het. "De Raad oordeelt dat daardoor de hoorplicht werd geschonden, wat een basisbeginsel is van de vergunningsprocedure."

Wat de vergunning voor de nieuwe installatie betreft, die eveneens in 2020 door de Vlaamse regering werd verleend, stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen naar eigen zeggen vast dat de beoordeling van de milieueffecten gebreken vertoont. Zo werden zowel de effecten van het niet realiseren van de plannen als mogelijke locatiealternatieven onvoldoende onderzocht.

De Raad merkt verder nog op dat het Vlaams Energieagentschap eerst een ongunstig advies en later een aangepast, "voorwaardelijk gunstig" advies indiende bij de vergunningsprocedure, meer bepaald over de kosten-batenanalyse. Dat aangepaste advies bevatte volgens de Raad echter geen inhoudelijke toetsing van de kosten-batenanalyse en de Vlaamse regering ging onvoldoende in op het oorspronkelijke ongunstige advies.